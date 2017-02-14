Зубко заявил, что блокада поставок угля с неподконтрольного Донбасса прежде всего выгодна России. Главная

Блокирование поставок угля из временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей выгодно, прежде всего, России. Такую мысль, как пишет «Укринформ», в эфире телеканала «ICTV» высказал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

«Давайте посмотрим с точки зрения фактов, кому это выгодно, чтобы сегодня была угроза электроснабжения уже не в Авдеевке, а в практически всей стране. Я могу сказать, в первую очередь, это (выгодно – ред.) РФ», – сказал Зубко.

Такое мнение чиновник аргументировал тем, что РФ хочет, чтобы Украина закупала российский уголь.

Кроме того, по его словам, блокада поставок угля выгодна России и потому, что это является формой давления на предприятия, которые работают на временно неподконтрольной территории, но платят налоги в государственный бюджет Украины, а также на украинские предприятия металлургической отрасли, которые находятся на подконтрольной Киеву территории.

«Это вообще угроза потери территорий, потому что мы понимаем, что и Запорожская и Донецкая области зависит от этих промышленных предприятий», – подчеркнул Зубко на угрозах от блокирования поставок угля.

В этом контексте вице-премьер-министр подчеркнул, что РФ «частично использует» украинских патриотов-участников блокады в своих «стратегических политических целях».

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом. 10 февраля перекрыта жд-линия «Ясиноватая – Константиновка» на участке около станции Фенольная (пгт Новгородское, г. Торецк, Донецкая обл.), а также на переезде станции Кривой Торец (пгт Щербиновка, г. Торецк)

Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали. Но 6 февраля правоохранители разблокировали автомобильную трассу под Бахмутом Донецкой области, железнодорожные пути остались под контролем протестующих.

26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО. В феврале в Донецкой области открыто 4 уголовных производства.

Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины. Под угрозой остановки оказались Славянская ТЭС, Краматорская ТЭС и пр. По состоянию на 11 февраля на Славянской и Краматорской ТЭС угля осталось на 10 дней, на Трипольской ТЭС (обеспечивает Киев) – на 14, а на Змиевской ТЭС (обеспечивает Харьков и область) – на 20 дней, а на Приднепровской (Днепропетровская обл.) – на 25 дней.

Эксперты отмечают, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса.

По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 10 февраля убытки «Укрзализныци» насчитывали 40 млн грн.

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