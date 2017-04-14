В Мариуполе парки готовят к открытию (Фото). Новости

С 1 апреля 11 парков Мариуполя были переданы с баланса ДК «Молодежный» на баланс КП «Зеленстрой». Это решение принял городской голова Вадим Бойченко.

Долгое время в Мариуполе существовало коммунальное предприятие «Объединение парков культуры и отдыха». Сначала к этому предприятию относились парк «Веселка», Городской сад и часть Приморского парка (возле телевышки), затем в объединение добавили парк им. Лепорского. В 2013 году парки были переданы на баланс ДК «Молодежный». Планировалось, что данный дворец культуры сможет объединить все городские парки. В частности, «Молодежному» передали Театральный сквер, парк Победы (у памятного знака «Самолет»), сквер у ГДК, «Лукоморье». Вскоре комбинат им. Ильича передал на баланс «Молодежного» и парк им. Гурова.

В теплое время года здесь выступали артисты, организовывались выставки, флешмобы, различные акции и ярмарки. Однако, очень серьезно пострадала другая сторона – озеленение. Теперь же парки передали «Зеленстрою», который, по идее, должен решить проблему озеленения. Ведь у предприятия есть и опыт в этом вопросе, и специалисты. Как рассказал директор ДК «Молодежный» Алексей Лях, решение о передаче парков на баланс «Зеленстроя» Бойченко принял еще в прошлом году. На данный момент на балансе «Молодежного» остаются только парк им. Гурова и «Экстрим-парк». Парк Гурова на ближайшей сессии передадут «Зеленстрою», а вот «Экстрим-парк» так и останется при «Молодежном». По словам Ляха, это связано с тем, что в парке практически нет зеленых насаждений. При этом «Экстрим-парк» в прошлом году оказался прибыльным предприятием, в отличии от других парков, где аттракционы давно изжили себя.

После того, как парки были переданы «Зеленстрою», все работники парков были переведены на это предприятие. Руководителям парков пришлось изменить должности и некоторые свои обязанности. Так, директора парков стали мастерами, а в их обязанности вошел такой пункт – следить за дворниками. Директор «Зеленстроя» заявил, что набирать персонал он не планирует, скорее наоборот, в связи с присоединением парков возможна оптимизация. Парки передали в «Зеленстрой» 1 апреля – за месяц до их открытия. Что можно успеть за месяц – работники парков не знают. Нужно запустить аттракционы, а для этого нужно пройти экспертизы. Сейчас старые аттракционы, которым уже более 25 лет, красят, ремонтируют, подготавливают к работе. Кстати, цены на аттракционы в этом году пока неизвестны, однако есть предположения, что они возрастут.

Успеть сделать что-то глобальное в парках «Зеленстрой» не сможет. Именно потому принято решение просто подготовить парки к открытию. Главное, чтобы было чисто и свежо. Сейчас в парках белят бордюры, срезают сухие ветки с деревьев, в Городском саду красят арку. Однако парки они нуждаются в озеленении. К примеру, в Городском саду то и дело с деревьев падают сухие ветки. Молодых насаждений здесь практически нет. Что же касается культурной сферы, что за нее по-прежнему отвечает ДК «Молодежный». По словам Ляха, парки никак не пострадают от передачи с баланса на баланс. Концертов и всевозможных развлечений будет не меньше, чем в прошлом году.

Очень скоро в парках и скверах Мариуполя появятся всевозможные аттракционы и развлечения для детей от частников. В настоящее время предприниматели заключают договоры с КП «Зеленстрой». На предприятии обещают: в Городском саду захламления торговыми точками не будет, торговцы не будут занимать центральную аллею и место возле фонтана. Но будут ли следить за этим в Театральном сквере и «Лукоморье»? В прошлом году предпринимателей удалось отодвинуть от драматического театра на отдельный квадрат в зеленой зоне. Для жителей это было удобно, а вот предприниматели возмущались. Согласно выработанным правилам, количество торговых и развлекательных объектов было сокращено, а стоимость размещения – возросла.

Сезон-2017 мариупольские парки проведут без особых перемен. Справится ли со своими задачами «Зеленстрой» или нужно создать «Объединение парков», которое будет заниматься исключительно парками, покажет только время.

Источник: Сайт города Мариуполя