Трамп: То, что происходит в Украине, – это безумие. Главная

В Украине творится какое-то безумие, заявил президент США Дональд Трамп. Такое заявление, как пишет «Радио Свобода», он сделал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Это была часть ответа на вопрос журналистов, где президент США отметил необходимость разрешения проблем на Ближнем Востоке и в Украине. Некоторые политические эксперты считают, что Дональд Трамп изменил вектор с перезагрузки отношений с Россией на силовую конфронтацию. В такой ситуации Кремль скорее предпочтет военное вторжение в Украину, чем вернет Донбасс, считают аналитики.

Дональд Трамп вошел в предвыборную кампанию с заявлениями о необходимости сближения США с Россией. Теперь его позиция изменилась, отмечают эксперты. Уже сам факт того, что американский президент давал совместную пресс-конференцию с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, и при этом они демонстрировали близость взглядов, говорит о многом, считают аналитики.

Отвечая на вопрос журналиста, о том, чего именно должны бояться страны Европы со стороны России в случае, если напряжение будет расти, Дональд Трамп ответил: «Сейчас есть страх, есть проблемы, но я надеюсь, что не будет страха, и не будет проблем, это было бы идеальной ситуацией. То, что происходит – это безумие. Это Ближний Восток, Украина. Не имеет значения, куда вы будете смотреть – есть проблемы. И я верю, что мы избавимся от большинства из этих проблем».

Для Украины самый лучший путь – переговоры с Россией при поддержке США, считает аналитик инвестиционной компании Зенон Завада. По его мнению, силовой путь может обойтись дороже. Россия не сможет постоянно поддерживать конфликт на Донбассе и выдерживать санкции, отмечает эксперт. Но Путин предпочтет скорее начать полномасштабную агрессию, чем признать поражение и отдать неподконтрольные территории Украине, уверяет Зенон Завада.

«Нужно договариваться с Россией с поддержкой Америки. США должны выступать гарантом. Нужно договариваться, иначе санкции могут вызвать расширенную военную агрессию. Но, к сожалению, не будет серьезных изменений в политике Америки, по крайней мере, в этом году. Даже если Ле Пен станет президентом Франции, это не повлияет на Трампа», – считает эксперт.

На данный момент Трампа больше волнует Сирия и Северная Корея. Украина пока отошла на второй план, считает политический обозреватель издательства «Новое время» Иван Яковина. В отношении Украины не будет серьезных изменений. Тому показатель – последняя встреча главы МИДа России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Как и в последние 2 года, в диалоге российской и американской дипломатий преобладала риторика о санкциях и их связи с выполнением минских соглашений. Конкретной политики у США по отношению к Украине пока нет, считает Иван Яковина.

«Трамп очень гордится, что он меняет свою позицию каждый день. Более того, он за один день по разным предметам может поменять свою позицию. Он говорит, что очень горд своей гибкостью. Но о какой-то новой политике и стратегии по отношению к Украине, которая была бы у Трампа, говорить не приходится», – сказал обозреватель.

В Белом доме все чаще задумываются над силовым путем решения проблем, считает политический аналитик Зенон Завада. Одна из причин в том, что Дональда Трампа окружил силовой истеблишмент – республиканцы-ястребы.