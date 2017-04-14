Сразу после Пасхального поста прогнозируют повышение цен на мясо, яйца, овощи и бакалею . Главная

По окончании Пасхального поста во второй-третьей декаде апреля ожидается повышение цен на большинство продуктов животного происхождения. Об этом сообщили в «Украинском клубе аграрного бизнеса», передает «UBR».

Ожидается рост стоимости яиц, спрос на которые в период Пасхальных праздников очень высок.

Рост стоимости мяса ожидается в пределах 7-12%. Однако данный скачок будет краткосрочным и ближе к концу апреля цены стабилизируются.

Овощи борщового набора могут подорожать в пределах 3-4% под влиянием фактора сезонности и необходимости реализации продукции агропроизводителями до начала сбора овощей нового урожая.

Стоимость бакалеи (масло, сахар, гречка, мука) будет относительно стабильной с возможным незначительным колебанием в пределах 2-3% из-за снижения уровня запасов и роста спроса.

Стоимость молока с началом нового сезона будет находиться под давлением из-за увеличения объемов производства, поэтому возможно незначительное снижение цены в пределах 3-6%.