В Белокуракино теперь можно получить загранпаспорт и внутренний паспорт нового образца. Главная

Для жителей Белокуракино (Луганская обл.) теперь доступны новые виды административных услуг. Чтобы оформить загранпаспорт или пластиковую ID-карту (паспорт нового образца) им больше не нужно выезжать за пределы своего района.

Эти услуги теперь оказывают по месту, в Белокуракинской миграционной службе. Сюда уже завезли все необходимое оборудование и работают специально обученные сотрудники.

Сканирование, отпечатки пальцев, электронная подпись – теперь все это можно сделать в Белокуракино. И на всю эту процедуру теперь уйдет не более 15 мин.

Для получения загранпаспорта необходимы паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Оформить пластиковую ID-карту, говорят специалисты, можно уже в 14 лет. И эта услуга бесплатная. А вот заменить или внести в нее новые данные обойдется в 279 грн. Сделать загранпаспорт – дороже. Но цена фиксированная и для детей, и для взрослых.

«Для оформления паспорта гражданина Украины для выезда заграницу дается срок 20 дней и стоит он 557 грн 32 коп», – сообщил ведущий специалист Белокуракинской миграционной службы Олег Дубков.

Белокуракинцы отмечают, что благодаря новым услугам по месту жительства, они экономят и деньги, и время: не нужно ехать ни в Старобельск, ни в Северодонецк, ни в Харьков.

Оплатить услуги можно не выходя из помещения. Для этого здесь установлен терминал Ощадбанка.

По материалам ТК «ЛОТ»