Пенсионные услуги можно получить дистанционно. Главная

Всеукраинский благотворительный фонд «Горение» напоминает: у Пенсионного фонда Украины есть веб-портал, который дает возможность получать услуги дистанционно (онлайн). Об этом сообщается на сайте фонда.

Веб-портал предоставляет электронные услуги каждому лицу индивидуально. Все требования защиты персональных данных, как утверждают в ПФУ, соблюдены. Теперь без регистрации на портале можно получить информацию по вопросам пенсионного страхования, бланки документов, инструкции по их заполнению и тому подобное. Но регистрация на портале значительно расширяет спектр услуг.

Благодаря регистрации появляется возможность:

получать информацию по персонифицированному учету (для работающих граждан);

получать пенсионную информацию (для пенсионеров);

формировать запросы на предварительную подготовку документов;

подавать жалобы;

записываться на прием к специалистам ПФУ;

получать информацию о состоянии расчетов плательщиков с ПФУ (для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей).

Переселенцы имеют возможность быстро получить необходимую им документацию и информацию без затраты времени на живую очередь и оформления документов у соответствующего специалиста ПФУ. В ПФУ уверяют, что теперь можно оформить и получить необходимые документы всего за один визит.

Перейти на портал Пенсионного фонда можно по этой ссылке.

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