Пенсионные услуги можно получить дистанционно. Главная

Всеукраинский благотворительный фонд «Горение» напоминает: у Пенсионного фонда Украины есть веб-портал, который дает возможность получать услуги дистанционно (онлайн). Об этом сообщается на сайте фонда.
Веб-портал предоставляет электронные услуги каждому лицу индивидуально. Все требования защиты персональных данных, как утверждают в ПФУ, соблюдены. Теперь без регистрации на портале можно получить информацию по вопросам пенсионного страхования, бланки документов, инструкции по их заполнению и тому подобное. Но регистрация на портале значительно расширяет спектр услуг.
Благодаря регистрации появляется возможность:
- получать информацию по персонифицированному учету (для работающих граждан);
- получать пенсионную информацию (для пенсионеров);
- формировать запросы на предварительную подготовку документов;
- подавать жалобы;
- записываться на прием к специалистам ПФУ;
- получать информацию о состоянии расчетов плательщиков с ПФУ (для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей).
Переселенцы имеют возможность быстро получить необходимую им документацию и информацию без затраты времени на живую очередь и оформления документов у соответствующего специалиста ПФУ. В ПФУ уверяют, что теперь можно оформить и получить необходимые документы всего за один визит.
Перейти на портал Пенсионного фонда можно по этой ссылке.
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