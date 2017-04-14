В Мариуполе при поддержке Агентства ООН по делам беженцев в терцентре появился тренажерный зал (Видео). Главная

В Мариуполе территориальный центр социального обслуживания Центрального района получил подарки представителей миссии ООН на 300 тыс. грн. По словам директора терцентра Анны Камарали, подарки не простые, а очень необходимые особенно для граждан пенсионного возраста.

«Мы открыли центр бытового обслуживания, который очень необходим уязвленной категории граждан, которые сами не могут позволить подшить вещи, перестрочить что-то, а вот благодаря вашей организации мы открыли этот пункт. Швейная мастерская у нас работает на 100%», – поблагодарила представителей ООН директор терцентра социального обслуживания.

Отремонтировать тут какую-то вещь могут не только пациенты центра, но и все желающие пенсионеры. Никому здесь не отказывают и денег не берут.

Появился здесь и современный спортзал. Беговые дорожки, велотренажеры, коврики, гантели и мячи – теперь эти люди каждый день идут, бегут и едут за собственным здоровьем.

«Хорошо прошел. И отдыхаешь, и худеешь, и здоровеешь. Пришел сюда, ножки, конечно, болели, а сейчас немножко поправились», – отметил пациент центра Иван Никитич.

«Ножки у меня сильно болят, артроз коленных суставов. Я вот занимаюсь сколько дней, совсем лучше стало уже. Помогает очень», – сообщила пациентка центра Татьяна.

Помочь социально незащищенным, одиноким и переселенцам – основная задача, которую ставят перед собой руководители города и благотворители.

«Более 100 тысяч переселенных лиц находится в Мариуполе. И вот этот центр, он для всех, как для граждан города, так и для новых граждан города. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые нашли в Мариуполе свой второй дом и приходят сюда, общаются с такими же, как они людьми. Так им легче перейти через ту психологическую травму, которую они пережили, оставив свои дома», – подчеркнул глава миссии ООН по делам беженцев Дину Липкану.

Новое оборудование появилось здесь и в двух комнатах отдыха, – телевизор, караоке. А в кабинете физиотерапии – аппарат, который лечит от болезней сосудов и суставов.

«Люди действительно радуются всем мелочам, которые мы привносим в этот центр. А мы четко понимаем, что те люди, которые нуждаются и наиболее уязвимы, в том числе и ВПЛ, это всегда люди пожилые. Именно поэтому очень хочется создать им настроение, возможность заниматься спортом. Пусть это обычные тренажеры, но для них это и физическое развитие, поддержка и возможность пообщаться», – отметила заместитель Мариупольского городского головы Ксения Сухова.

В этом году территориальный центр ожидает капитальный ремонт.

Источник: ТРКК «Сигма»

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