В Мариуполе очередь за загранпаспортами – до середины июня (Видео). Главная

Только за один день второй Центр оформления документов в Мариуполе (Донецкая обл.) принял почти 200 граждан.

«Выдержка, конечно же, мы стараемся, потому что тяжело очень», – говорит ведущий специалист отдела ЦОД №2 ГУ ГМС Украины в Донецкой области Елена Толстихина.

В Центре немноголюдно. Все, кто хотел, уже получили в терминалах талоны на прием. Правда, они уже разобраны до середины июня.

Татьяна приехала из Малоянисоли оформлять биометрический загранпаспорт сыну. Обслуживанием осталась довольна.

«Недолго длилось, мы пришли – без очереди, заплатили. Нас приняли сразу, все нормально», – говорит женщина.

Большой наплыв посетителей связан с временным приостановлением приема документов Центрами предоставления админуслуг по всей Украине, в том числе и в Мариуполе. Ожидается, что на днях эти ЦПАУ свою работу все-таки возобновят. По прогнозам специалистов, получить биометрический загранпаспорт захочет каждый четвертый мариуполец.

«Большая часть населения уже документирована загранпаспортами, но коль стал вопрос о том, что въезд в страны ЕС только при наличии биометрического паспорта, то мы как заново начинаем документирование загранпаспортами все население Украины», – отмечает начальник отдела ЦОД №2 ГУ ГМС Украины в Донецкой области Виктория Сечкина.

Второй центр оформления документов, расположенный на улице Митрополитской, обслуживает не только мариупольцев и переселенцев, но и жителей поселков. Но ехать за паспортом в город не обязательно, напоминает Сечкина.

«У нас документированы Никольское и Мангуш, поэтому нет необходимости из сел приезжать в Мариуполь для того, чтобы подать документы – это экономия времени и денежных средств», – говорит она.

Документы можно подать и в паспортных столах 4 районов Мариуполя. При этом дети с 14 лет для оформления должны иметь ID-карту. Загранпаспорт за 7 рабочих дней обойдется в 810 грн, за 20 дней – в 557 грн.

Источник: ТРКК «Сигма»

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