Ситуация в пунктах пропуска 14 апреля (Обновлено). Главная

Сегодня утром, 14 апреля, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 33,7 тыс. человек и 5,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8415 человек и 1160 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8240 человек и 1550 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7000 человек и 1520 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3830 человек и 910 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 6250 человек.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 70/150;

КПВВ «Марьинка» – 100/150;

КПВВ «Новотроицкое» – 40/50;

КПВВ «Гнутово» – 70/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

На КПВВ «Марьинка» значительное скопление автомобилей можно было увидеть по обе стороны пункта пропуска. По состоянию на 9:30 проезда в направлении Курахово перед нулевым украинским блокпостом ожидали около 200 машин. Около 150 автомобилей на тот момент собралось и в очереди в сторону Донецка, транспорт пропускали медленно.

Татьяна, жительница Донецка: «6:30. В сторону Донецка очередь почти от кольца».

Евгений, житель Зугрэса: «7:55. На Донецк – почти от кольца».

Ирина, жительница Красногоровки: «8:50. В сторону Курахово много машин. В два ряда».

Вячеслав, житель Донецка: «9:30. На Донецк от второй посадки до кольца посредине. Пропускают медленно. Военные переписывают очередь».

Владимир, житель Донецка: «10:05. На выезд из Донецка около 200 машин, на въезд – около 150. Такое было примерно 40 минут назад».

На КПВВ «Новотроицкое» утром 14 апреля в очереди в сторону Донецка скопилось до 25 автомобилей. Проезда в направлении Волновахи перед блокпостом «ДНР» в Еленовке ожидали приблизительно 50 машин.

Виктор, житель Макеевки: «7:25. Новотроицкое, в сторону Донецка очередь на подъеме на мосту (перечеркнутый знак "Новотроицкое")».

Виктор, житель Донецка: «7:45. Подъехали, очередь небольшая. Машин 20-25, это для тех, кто двигается в сторону Донецка».

Татьяна, жительница Луганска: «8:35. Машин 50 на Еленовке в сторону Волновахи».

На КПВВ «Майорск» утром водители сообщали о значительном скоплении автомобилей и пешеходов на блокпостах в сторону Бахмута. Проезда в направлении Горловки ожидали более 120 машин, много здесь и пешеходов.

Марина, жительница Горловки: «6:45. В сторону Артемовска. Сейчас нахожусь на блокпосту (в сторону Украины), пеших около 100-150 человек, машин – 200».

Александр, житель Первомайска: «На паспортном посту ДНР в 9 часов общая очередь машин 80, льготная – около 15».

Юлия, жительница Горловки: «На 10:00 на Майорске в сторону Горловки насчитала 124 машины общей и 5 льготы. Пеших очень много, все ругаются возле окошек».

Евгений, житель Харькова: «Десять утра. Пешая очередь на Майорск-Артемовск до первой из палаток, где вещи осматривают, думаю, около 5-7 автобусов. Автомобильная очередь Артемовск-Майорск – 150 машин».

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