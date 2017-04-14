В программе «Доступные лекарства» уже принимают участие более 2 тыс. аптек, – Розенко. Главная

В программе «Доступные лекарства» принимают участие уже более 2 тыс. аптек. Об этом 13 апреля во время селекторного совещания по обсуждению вопроса относительно состояния внедрения правительственной программы обеспечения доступности лекарственных препаратов сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба чиновника.

Розенко также отметил, что для более эффективной реализации программы руководители местных органов власти должны привлекать как можно большее количество аптек, которые будут принимать в ней участие, и обеспечить наличие соответствующего ассортимента лекарств.

«Эффективность работы программы "Доступные лекарства" сейчас зависит от тесного взаимодействия руководителей органов местной власти с Минздравом. Мы уже имеем определенные положительные сдвиги. В частности, на сегодняшний день по всей Украине в программе "Доступные лекарства" принимают участие уже более 2 тыс. аптек. Но этого недостаточно», – отметил он.

Розенко отметил, что наилучшие показатели относительно привлечения аптек к участию в программе имеют Винницкая, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Ровенская и Хмельницкая области. «В Запорожской, Житомирской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черкасской областях необходимо существенно увеличить количество аптек, участвующих в программе», – сказал вице-премьер.

Также, по словам Розенко, кроме увеличения количества аптек, которые принимают участие в программе, сейчас очень остро стоит вопрос наполнения этих аптек соответствующим ассортиментом лекарств. «Поэтому я обращаюсь к местным государственным администрациям как можно скорее провести соответствующие согласительные совещания с дистрибьюторами, чтобы обеспечить все аптеки полным перечнем лекарств, на которые распространяется эта программа», – сказал Павел Розенко.