ООН направила на неподконтрольную Донетчину 60 тонн гуманитарных грузов. Новости

Всемирная продовольственная организация ООН отправила для жителей неподконтрольной территории Донетчины гуманитарную помощь. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

По сообщению пограничников, сегодня, 14 апреля, через КПВВ «Новотроицкое» на неподконтрольную территорию проследовали 6 грузовых автомобилей ООН. Груз направлен от Всемирной продовольственной организации ООН и Представительства верховного комиссара ООН по делам беженцев. Грузовики перевозили для жителей Донецкой области гигиенические наборы общим весом 60,5 тонн.

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