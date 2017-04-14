На месте разрушенного во время боевых действий дома в Николаевке уже залит фундамент (Фото). Новости

В Николаевке (Донецкая обл.) на месте разрушенного во время боевых действий дома уже залит фундамент. Об этом глава Донецкой области Павел Жебривский сообщил в Facebook.

Он отметил, что все работы идут по графику. До конца августа дома будет сдан в эксплуатацию.

«Хорошими темпами идет строительство двухэтажного восьмиквартирного дома в Николаевке по ул. Синецкого, 22. Это будет красивый, современный, энергоэффективный дом. И каждая квартира будет иметь отдельный тепловой счетчик», – сообщил губернатор.

Посмотреть, как идет строительство, пришли и бывшие жильцы разрушенного здания.