Красный Крест передал Донбассу более 190 тонн химикатов для очистки воды. Главная

Красный Крест передал Донбассу более 190 тонн химикатов для очистки воды

14.04.17 10:37 dnews.dn.ua Новости 12

Красный Крест передал Донбассу более 190 тонн химикатов для очистки воды

Международный Комитет Красного Креста передал коммунальному предприятию «Компания "Вода Донбасса"» 193 тонны сульфата алюминия. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Этот коагулянт является одним из основных элементов в технологии подготовки питьевой воды», – подчеркнули в пресс-службе.

В сообщении также отмечается, что благодаря полученной гуманитарной помощи четыре региональных производственных управления компании — Красноармейское, Славянское, Мариупольское и Часовоярское обеспечены коагулянтом на полгода.

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