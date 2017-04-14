Красный Крест передал Донбассу более 190 тонн химикатов для очистки воды. Главная

Международный Комитет Красного Креста передал коммунальному предприятию «Компания "Вода Донбасса"» 193 тонны сульфата алюминия. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Этот коагулянт является одним из основных элементов в технологии подготовки питьевой воды», – подчеркнули в пресс-службе.

В сообщении также отмечается, что благодаря полученной гуманитарной помощи четыре региональных производственных управления компании — Красноармейское, Славянское, Мариупольское и Часовоярское обеспечены коагулянтом на полгода.