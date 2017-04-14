В Краматорске на благотворительном аукционе собирали деньги для тяжело больных детей (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) накануне пасхальных праздников женская общественная организация «Триумф» провела благотворительный аукцион. Все вырученные деньги передали на лечение онкобольным детям. Такой аукцион проводится в Краматорске 7 год подряд. Помощь семьям с онкобольными детьми – одно из основных направлений общественной организации.

На данный момент в промышленном городе проживает 29 детей с онкологией. Для помощи через аукцион были выбраны 4 самых тяжелых ребенка и пятилетний Клим, пострадавший во время обстрела Краматорска в феврале 2015 года. Самый младший из деток – десятимесячный Дима Дмитриенко, которому диагностировали рак головного мозга, хотя ребенок родился абсолютно здоровым. Диагноз пятилетнего Кирилла Трушина – лейкоз, мальчик прошел курс химиотерапии и теперь дожидается «приговора» – делать или нет пересадку костного мозга. Вместе с четырехлетней Дашей Ларионовой с подобной болезнью он находится в Киеве на лечении. 13-летняя Настя Торопченко успела вылечить опухоль, опоясывающую сердце, но из-за гормонального всплеска, вызванного ростом организма в подростковом возрасте, болезнь снова вернулась.

Клим Клименко, оставшийся из-за обстрела Краматорска без мамы, вскоре едет в Германию на операцию, деньги на которую собирали всем миром. Но понадобятся средства на дальнейшую реабилитацию.

По словам руководителя организации «Триумф» Ольги Епишиной, для аукциона собрали 35 лотов – картин, фоторабот, изделий декоративно-прикладного творчества. Художники, преподаватели и учащиеся художественной школы, мастерицы принесли на продажу то, что имеет ценность. Стоимость картин стартовала от 200 грн, самые дорогие лоты были по 2,5 тыс. грн. Не все желающие смогли прийти на аукцион, который провели в художественном музее. Но уже заранее были оплачены несколько картин. Больше всего денег удалось выручить за фотоработу «Зима» – собственник одного из краматорских предприятий заплатил за нее 10 тыс. грн.

Свою поддержку больным детям оказали семиклассники одной из местных школ: давали по 5-10 грн, и в итоге за день удалось собрать 661 грн, которую подростки принесли на аукцион, чтобы передать на лечение онкобольным детям. В ходе мероприятия была реализована половина из выставленных лотов и выручены 32 тыс. 275 грн. Благотворительную продажу решили продлить до 1 мая. Каждый желающий может зайти в художественный музей и приобрести то, что понравилось.

«У нас нет предпочтений, какой семье оказать большую поддержку, по сравнению с остальными. Вся сумма разделена поровну на 5 семей, которые воспитывают тяжело больных детей», – пояснила Ольга Епишина.

Источник: Вчасно