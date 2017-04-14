Президент усилил ответственность военных за нарушение дисциплины и пьянство. Главная

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении ответственности военнослужащих и некоторых других лиц. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Закон предусматривает усиление ответственности военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов за нарушение правил вождения или эксплуатации машин, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, совершение ими военных административных правонарушений, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) ими своих служебных обязанностей, нарушение воинской дисциплины или общественного порядка», – сказано в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе также отметили, что целью закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности военнослужащих и некоторых других лиц» является повышение уровня воинской дисциплины военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов, совершенствование порядка привлечения указанных лиц к ответственности за совершение военных административных правонарушений.