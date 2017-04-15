В Бахмуте напряженка с работой: 8 человек на одно рабочее место. Новости

В Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) по состоянию на 1 марта 2017 года на одно рабочее место претендовало порядка 8 человек. Соответствующая информация содержится в информационной справке, подготовленной Артемовским центром занятости.

Так, на 1 марта в базе центра занятости было 134 открытых вакансий.

В то же время на 1 января 2017 года вакансий было всего 43 единицы, а вот на учете в центре занятости состояло 887 безработных. В январе на одно рабочее место приходилось более 20 безработных, что намного больше среднеобластного показателя в 8 человек на место.

В тоже время в городе недостаток рабочих мест с достойными условиями труда или его оплатой, особенно для молодежи.

Средний размер пособия по безработице на 1 марта составил 1601 гривну.

Источник: Вечерний БахмутЪ