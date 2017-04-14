Украинский парламент решил поддержать традиционные виды спорта. Новости

Украинский парламент принял законопроект о поддержке традиционных видов спорта, среди которых боевой гопак, хортинг и спас. Инициативу Министерства молодежи и спорта поддержали 229 народных избранников.

«229 – за! Развитию национальных видов спорта – быть! Верховная Рада приняла за основу разработанный нами законопроект о признании и поддержке традиционных украинских видов спорта: боевого гопака, хортинга, спаса и других – написал глава ведомства Игорь Жданов.

По его мнению, парламент сделал важный шаг для укрепления национально-патриотического воспитания, восстановления и сохранения традиций. Дальше планируется работа над подготовкой законопроекта к второму чтению и принятию в целом.

Источник: Дзержинск – город шахтеров

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