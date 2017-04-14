Украинцы будут по-новому платить за электроэнергию. Главная

Верховная Рада приняла законопроект «О рынке электроэнергии». Согласно документу, государство больше не будет единолично контролировать тарифы. Об этом сообщают «Вести».

Для потребителей, как и раньше, их будет устанавливать Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, но появляется институт трейдеров, поставщиков услуг (с ними нужно будет подписывать прямой контракт). На деле это означает отказ от действующей нынче «британской» модели, при которой стоимость всей электроэнергии, как «дешевой» (гидрогенерация и атомная энергетика), так и «дорогой» (ТЭС, возобновляемые мощности) усредняется для всех потребителей. После начала работы «рынка» потребитель уже не сможет рассчитывать на «дешевую» электроэнергию от АЭС.

«Придется оплачивать мощность счетчика, а не реально потребленное количество электроэнергии. Кроме того, закон подразумевает создание биржи электроэнергии, на которой несколько человек будут договариваться о стоимости, из-за чего цена может вырасти в несколько раз – как это будет выгодно рынку, а не потребителю. А поскольку тариф напрямую зависит от плановой прибыли, то предугадать, как изменится цена, сейчас вряд ли удастся», а – отметил эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Также закон вводит понятие бартера (существовал на рынке до начала «нулевых») и абонплату за использование сетей (такую же плату на днях хотели ввести за газораспределительные сети, но НКРЭКУ отсрочила вопрос до осени).

Правда, плюс в том, что появится инстанция, контролирующая качество услуг.

Закон предусматривает двухлетний переходный период.

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