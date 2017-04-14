На неподконтрольной Луганщине ребенку взрывом оторвало пальцы. Главная

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской области 12-летний мальчик получил тяжелые травмы. Об этом сказано в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«В одной из больниц Луганска наблюдатели поговорили с 12-летним мальчиком. Собеседник рассказал, что 8 апреля во время рыбалки на берегу реки Ольховая в подконтрольном "ЛНР" с. Веселая Тарасовка (17 км к западу от Луганска) он был ранен вследствие детонации взрывного устройства. На правой руке мальчика наблюдатели видели гипсовую повязку. Медперсонал больницы сообщил команде СММ, что пострадавший после полученных от взрыва травм. По их словам, мальчик дотронулся до электрического детонатора с двумя проводами, чем привел взрывное устройство в действие. В результате детонации он потерял три пальца правой руки», – сказано в отчете миссии.