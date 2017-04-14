На Луганщине с конца апреля начнет работать программа «Доступные лекарства». Главная

Луганской области предусмотрена субвенция на возмещение стоимости лекарственных препаратов в размере 9129,3 тыс. грн для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабета второго типа. Данные денежные средства для реализации государственной программы «Доступные лекарства» предусмотрены Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год». Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Распределение субвенции осуществляется между местными бюджетами городов и районов области на основании статистических данных о количестве лиц, страдающих указанными заболеваниями. Распоряжением председателя Луганской областной военно-гражданской администрации от 06.04.2017 № 214 сумма субвенции передана городам и районам области.

«Всего в программе планируют участвовать 2 аптечные сети (154 аптечных пункта). На сегодня уже заключено 15 договоров. В Северодонецке, Белокуракинском, Меловском и Новопсковском районах осуществляются организационные мероприятия по определению распорядителей средств и отработке механизма возмещения средств совместно с казначейской службой. До конца апреля будет заключено еще четыре договора», – подчеркнул Юрий Гарбуз.

В этой программе участвуют 16 центров первичной медико-санитарной помощи и три районных территориальных медицинских объединения.

Министерство здравоохранения Украины сравнило цены на аналогичные международные непатентованные названия лекарственных средств в 5 соседних странах: Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии.

На основе средней цены правительство установило предельную цену на лекарственное средство, а также цену, которую полностью возмещает государство. Государство компенсирует стоимость лекарственного средства по самой низкой цене, которую подал производитель на участие в программе, и такой препарат пациент получает бесплатно. Препарат, цена на который не превышает предельно отпускную цену, пациент может получить доплатив лишь разницу между размером возмещения за упаковку и фактической ценой препарата.

Для осуществления отпуска лекарственных средств аптечные учреждения обращаются к распорядителям бюджетных средств (в больничные учреждения) с заявлением о заключении договора. Распорядители средств, определенные решением о соответствующих бюджетах, формируют перечень аптечных учреждений без предоставления преференций отдельным субъектам хозяйствования.

Отпуск лекарственных средств осуществляется на основании рецептов, выписанных врачами учреждений здравоохранения по месту оказания медицинской помощи пациенту на рецептурных бланках формы № 1. В рецепте указывается непатентованное международное название (действующее вещество лекарства). Срок действия рецепта составляет 30 календарных дней. Каждый препарат выписывается на отдельном рецепте.

Перечень лекарственных средств, участвующих в программе «Доступные лекарства», можно найти на сайте Министерства здравоохранения и на сайтах органов власти. Этот перечень регулярно обновляется.

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