В Славянске объявлен карантин: зафиксирован случай бешенства у животного. Новости

Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия объявила в части Славянска (Донецкая обл.) карантин на 2 месяца. Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

13 апреля противоэпизоотическая комиссия решила объявить карантин в связи с выявлением бешенства животного.

Как сообщают власти, 9 апреля житель Славянска заметил щенка черной масти примерно двухмесячного возраста, которого хотел взять домой. В тот момент, когда он взял щенка, тот укусил его за руку. Утром 10 апреля горожанин привез труп собаки в лабораторию ветмедицины. После проведения исследований был поставлен диагноз: бешенство.

В связи с этим некоторые районы Славянска объявлены неблагополучной зоной по бешенству животных: начало ул. М. Гречко – до железной дороги – перекресток с ул . Г. Данилевского, ул. Полярная – ул. Комара – ул. Комяхова – до ул. М. Гречко. Считается угрожающей зоной по бешенству животных территория в следующих пределах: начало ул. Вокзальная – ул. Центральная – ул. Городская – ул. Краматорская – ул. Граничная – ул. Машчерметовская, к ЖД переезду – железнодорожная станция Славянск – ул. Вокзальная.

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