В канун Пасхи полиция Донетчины переходит на усиленный режим. Главная

С 15 апреля весь личный состав полиции Донецкой области переходит на усиленный вариант несения службы. К мероприятиям по охране общественной безопасности будет привлечено максимальное количество правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По данным полиции, в целом по области на Пасху и поминальные дни ожидается перемещение около 200 тыс. граждан, и в зоне проведения антитеррористической операции внимание правоохранителей должно быть приковано к их безопасности.

Для контроля и реагирования на оперативную обстановку будет создан штаб, куда будет стекаться информация со всей области. В этой связи отмечается важность 100%-го взаимодействия между полицией, военнослужащими, спасателями, пограничниками, сотрудниками СБУ.

Будет организовано обследование территорий вокруг культовых сооружений, кладбищ и мест, где ожидается большое скопление людей. Так, только в одном Мариуполе планируется, что в пасхальных мероприятиях примут участие около 36 тыс. граждан, предварительно более 2 тыс. человек пройдут по городу крестным ходом.

Усиливается работа на блокпостах, на КПВВ, добавляют сотрудников, создают при необходимости мобильные блокпосты, которые будут двигаться по территориям, где нет стационарных постов.

Наряды полиции будут максимально приближены к местам, где будут проводиться богослужения. Особое внимание будут уделять населенным пунктам на линии разграничения.

Как отмечают сами правоохранители, их главная цель – не допустить провокаций и террористических актов.