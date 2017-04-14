Гройсман допускает увеличение финансирования программы реимбурсации лекарств в 2017 году. Главная

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман допускает увеличение финансирования государственной программы реимбурсации лекарственных средств для лечения бронхиальной астмы, диабета II типа и сердечнососудистых заболеваний на 250 млн грн в 2017 году. Об этом, как пишет «Интерфакс-Украина», премьер сообщил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде сегодня, 14 апреля.

«Я не исключаю, что мы даже в этом году обратимся к парламенту, чтобы увеличить финансирование на эту программу еще, например, на 250 млн грн, как мы это себе прогнозируем», – сказал Гройсман.

Он отметил, что пока к данной программе подключились еще не все аптеки, как и не все граждане проинформированы о ее возможностях.