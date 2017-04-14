Президент упростил процедуру принятия на учет переселенцев. Главная

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине"». Согласно закону, справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ) исключена из перечня документов, в которые вносятся сведения о месте пребывания человека. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается, что таким образом, нормы закона «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» согласуются с нормами закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», который является специальным в сфере регулирования правового статуса ВПЛ в Украине.

«Реализация закона обеспечит согласование законодательных норм, направленных на гарантированные права на свободное передвижение и свободный выбор места жительства для внутренне перемещенных лиц», – подчеркнули в пресс-службе.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.