Организаторы конкурса официально заявили: Россия не будет участвовать в «Евровидении». Главная

Европейский вещательный союз (EBU), являющийся организатором конкурса «Евровидение», заявил, что Россия не сможет принять участие в нынешнем песенном конкурсе. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте союза, сообщает «Укринформ».

После официального подтверждения того, что представительнице от России Юлии Самойловой запрещен въезд в Украину, Европейский вещательный союз предложил РФ 2 альтернативных варианта. Первый – принять участие в конкурсе дистанционно, второй – выбрать другую кандидатуру. Однако оба предложения «Первый канал» отклонил и отказался транслировать конкурс.

«К сожалению, это означает, что Россия больше не сможет принимать участие в нынешнем конкурсе. Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие, и сделали все возможное для достижения этой цели», – говорится в заявлении ЕВС.

При этом глава наблюдательного совета «Евровидения» Франк-Дитер Фрейлинг осудил запрет на въезд Самойловой со стороны Украины, поскольку такое решение, по его словам, «подрывает неполитический характер» конкурса. Однако качественное шоу в Киеве остается для европейских организаторов приоритетом, подчеркнули в союзе.

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