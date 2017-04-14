Турчинов рассказал, как в начале войны вооружал ранее судимых. Главная

В 2014 году, когда первые добровольцы отправлялись на Донбасс, тогда еще и. о. главы государства Александру Турчинову пришлось выдавать оружие под свою ответственность лицам, у которых были проблемы с законом. Об этом Турчинов рассказал в интервью «BBC Украина».

Он отметил, что тогда некогда было разбираться, у кого за плечами какие грехи и проблемы с законом.

«Я помню то время: у меня не было выбора, и я бы снова пошел таким путем – мне надо было защитить страну. Помню одну встречу с батальонами на фронте с добровольческими подразделениями, на которой один из присутствующих, весь в наколках, спросил: "Начальник, а амнистия будет или нет? Там у нас ребята интересуются". Спрашиваю, а что за ребята? "Ну, там такое ... убийства, разбои"», – рассказал Турчинов и добавил, что это не было типичным, а всего лишь отдельные случаи.

Также он рассказал, что офицеры не хотели выдавать оружие добровольцам и ему пришлось брать все под свою ответственность.

«Я помню, когда я открывал склады с оружием, чтобы раздать его батальонам, офицеры отказывались это делать. Меня спрашивали: "Александр Валентинович, а кто будет за это отвечать?" Я говорил: "Я буду отвечать!". И лично подписывал приказы о выдаче оружия. Многие волновались, что произойдет, если они с оружием не будут выполнять приказы ... Действительно, мы тогда никого не проверяли. Любой – судим или судим – кто говорил, что готов защищать страну, записывался, получал оружие и шел на Восток», – сказал секретарь СНБО.