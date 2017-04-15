Уникальные разработки студентов ДонНТУ заинтересовали международных экспертов и власти Покровска (Фото). Главная

Донецкий национальный технический университет (перемещен в Покровск, Донецкая обл.) представил два проекта своих студентов на ХХІ Международной выставке ElcomUkraine 2017, которая проходила с 11 по 14 апреля в Киеве. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры автоматики и телекоммуникаций ДонНТУ Глеб Ступак.

В выставочном центре «КиївЕкспоПлаза» наряду с другими, были представлены проекты студентов ДонНТУ – «умная теплица» и автоматизированное освещение улиц. В «Умной теплице» поливом и вентиляцией можно управлять с помощью обычного смартфона.

А проект уличного освещения направлен на экономию электроэнергии – фонари будут работать от солнечных батарей, проект также призван повысить безопасность на дорогах.

«Согласно статистике, 40% ДТП с летальным исходом происходит с 7 до 8 часов вечера. Наш проект позволит обезопасить движение в темное время суток и при плохих погодных условиях. Его особенность еще и в том, что будет использован альтернативный источник энергии – солнечную. Также мы реализовали принцип – свет горит тогда, когда он нужен. Фонари будут включаться автоматически только тогда, когда на улице темнеет, экономя электроэнергию в городе», – рассказал студент четвертого курса факультета КИТАЭР, автор проекта уличного освещения Артем Гвоздев.

Вместе с зарубежными гостями с представленными на выставке технологическими решениями также ознакомилась заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко. По словам Глеба Ступака, среди других проектов замминистра отметила представленные студентами ДонНТУ, всерьез ими заинтересовалась и даже пообещала в ближайшем будущем посетить Покровск.

Городские власти Покровска также высказали заинтересованность. Представители Общественного совета даже вышли с предложением вынести вопрос о реализации проекта в Покровске на сессию горсовета.

Источник: ТК «Орбита»

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