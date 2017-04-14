С начала военного конфликта на Донбассе Украина потеряла 2,6 тыс. силовиков, – Минобороны . Главная

С начала военного конфликта на Донбассе Украина потеряла 2,6 тыс. силовиков из разных родов войск. Об этом заявил на брифинге представитель Министерства обороны полковник Андрей Лысенко, сообщает «Украинская правда».

Он назвал количество погибших из всех видов военных формирований и силовых структур.

«В течение последних 3 лет за независимость Украины отдали свою жизнь 2652 военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, МВД, СБУ, Госпогранслужбы и других военных и пограничных формирований», – отметил полковник.

По словам Лысенко, 9578 военнослужащих получили ранения.

Читайте также: