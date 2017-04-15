В Славянске дорога к Славкурорту производит гнетущее впечатление (Фото). Новости

В Славянске решили изучить состояние проблемных транспортных путей города. Одна из таких дорог – от Славянского курорта до выезда из города на трассу Харьков–Довжанское – попала в поле зрения «Делового Славянска».

Для поездки по дороге был выбран мощный внедорожник и водитель-профессионал, потому что многие водители считают, как отмечает издание, что «по такой дороге можно ездить только на гусеничной технике или на мощных грузовиках из программы Монстр Тракс».

«После более-менее гладкой дороги вдоль Рапного озера, начинается ухабистое бездорожье. Далее нашему опытному водителю приходится петлять среди многочисленных ям и ухабов, иногда выезжая на встречную полосу, объезжая глубокие рытвины и канавы», – сообщает издание.

Состояние этой дороги значительно ухудшилось после того, как хлынул поток грузовых автомобилей через центральную часть города после разрушения моста в Семеновке. Сейчас мост восстановлен и грузовикам запрещено движение через город. Но последствия тех времен на этой дороге до сих пор ощутимы.

Перед началом очередного курортного сезона, главная дорога, встречающая гостей города-курорта, производит гнетущее впечатление. Заложены ли средства на ее ремонт в этом году – не известно.