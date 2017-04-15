В Северодонецке уже не первый год «химичат» с песком для детских песочниц. Главная

В Северодонецке (Луганская обл.) горожане заметили, что детские песочницы как-то по-особенному наполняют песком. О том, как происходит этот процесс, в социальной сети рассказал местный житель Андрей Кобзарь.

«Во дворе, ул. Новикова, 19. Приехал КАМАЗ, вывалил песок в песочницу в 3 раза больше, чем нужно и уехал, оставил после себя "следы". После приехал маленький трактор с прицепом, и два "специалиста" с лопатами – закидали лишний песок в прицеп и уехали. Так наши городские службы осваивают наши (бюджетные) деньги, пересыпают песок с места на место», – подчеркнул он.

Как отметил Кобзарь, «хочется спросить у этого руководителя, чем он думал, когда давал такое задание... и кто будет платить за угробленую площадку. И, самое интересное, что год назад песок также кидали с самосвала в песочницу, с песочницы – в прицеп трактора. Как-то так, с уважением друзья, пишите свое мнение», – добавил он.

Другие жители Северодонецка, комментируя запись, также отмечали, что видели подобное в других районах города.

Источник: Сайт города Северодонецка