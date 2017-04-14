Савченко возглавила партию. Главная

Народный депутат Надежда Савченко стала главой политической силы «Общественная платформа Надежды Савченко». Об этом сама Савченко рассказала в кулуарах парламента, передает «Гордон».

По словам нардепа, ее новая политсила создана на основе «Национального альянса свободы и украинского патриотизма – НАСТУП», однако партию переименовали в «Общественную платформу Надежды Савченко»

«Прошла информация, что я создала партию имени себя. Это не партия имени меня. Ее создали львовяне, у нее прекрасное название – НАСТУП. На съезде мы изменили название и избрали меня главой партии. Я поставила свое имя под эту партию, под ту идею, которую она будет распространять и нести», – заявила Савченко и добавила, что ее политсила будет отличаться от всех существующих моделей.

Савченко также заявила, что цель партии – «изменение политической системы страны» и рассказала, кто будет с ней работать.

«В руководящие органы партии вошли мои помощники, которые работают со мной целый год. Мы прошли путь обучения политике за год, поняли, что в ней не так», – сказала депутат.