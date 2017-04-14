Гройсман: Ernst&Young должны объяснить результаты исследования коррупции в Украине. Главная

Компания Ernst&Young должна объяснить результаты исследования, согласно которому Украина заняла первое место в рейтинге коррупции в бизнесе. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает «УНН».

«Сегодня есть очень много противоречий в этой информации. Такая авторитетная компания как Ernst&Young должна была дать объяснение, что, как и так далее», – заявил Гройсман.

По его словам, в компании должны объяснить, в частности, кого они опрашивали при составлении рейтинга, которые получили ответы и о чем это говорит.

Напомним, данные международного исследования, проведенного и опубликованного агентством Ernst&Young (EY), свидетельствуют, что Украина за два года поднялась на 7 ступенек в рейтинге коррупции в бизнесе и заняла первое место.