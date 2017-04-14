Болото, в котором увязли сотни тысяч невинных людей, – Хуг о ситуации на Донбассе. Главная

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг назвал ситуацию на Донбассе «болотом», в котором увязли сотни тысяч невинных человек. Об этом, как пишет «112.ua» Хуг сказал на брифинге.

«Как бы мы не пытались, но нельзя найти однозначно видимых тенденций, все что мы видим – затруднительную ситуацию, которую я бы описал болотом, в котором увязли сотни тысяч невинных людей. Ситуация ни улучшается, ни ухудшается. Она не меняется, она остается и будет оставаться такой до тех пор, пока люди, которым принадлежит власть предпочтут,чтобы все так оставалось», – сказал он.

Он отметил, что каждый раз ОБСЕ слышит о том, что стороны возобновили свои обязательства по прекращению огня, но это длится только определенный период времени.

«Этот конфликт уже длится третий год, целая когорта людей: ремонтные бригады, представители гуманитарных организаций, саперы, наблюдатели ОБСЕ и многие политики работают ради того, чтобы улучшить ситуацию. Они выкатывают на гору тяжелый камень, который, почти достигнув вершины, каждый раз скатывается вниз... Гуманитарные организации готовы и способны оказывать помощь, но их выгоняют, ремонтные бригады имеют технические средства и мужество, но это срывается из-за прицельных обстрелов. Наблюдатели СММ ОБСЕ обладают необходимыми навыками и умениями, имеют технические средства и волю, но сталкиваются с постоянными ограничениями... Событиями управляют реальные люди, обстрелы жизненно необходимой инфраструктуры продолжаются потому, что реальные люди отдают приказы и реальные люди выполняют их...», – добавил он.