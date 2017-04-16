На Донбассе электромобили не популярны: всего 30 из 2284 по Украине (Инфографика). Главная

На Донбассе зарегистрировано всего 30 электромобилей. Об этом свидетельствуют данные Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины о впервые зарегистрированных автомобилях за 2016 год и I квартал 2017 года.

В ведомстве уточняют, что в Донецкой области зарегистрирован 21 электромобиль, в Луганской – 9.

При этом по Украине общее количество зарегистрированных впервые электромобилей за указанный период составляет 2284. Т. е. доля таких авто на Донбассе составляет всего 0,01% всеукраинского показателя.

В Главном сервисном центре МВД напомнили, что в последние годы в Украине, как и во всем мире, наблюдается стремительный рост спроса на электромобили, которые имеют ряд преимуществ перед бензиновыми или дизельными моторами. Они все чаще находят себе сторонников среди украинцев, о чем свидетельствует тот факт, что Украина вошла в ТОП-10 наиболее развитых рынков электромобилей стран мира в рейтинге издания InsideEVs.

«Наибольший спрос на электромобили по данным сервисных центров МВД прослеживается в Киеве, в Одесской и Харьковской областях, следом идут Днепропетровская, Львовская, Киевская и Запорожская области. В первом квартале 2017 года показатели выросли почти вдвое – 620 зарегистрированных авто, по сравнению с первым кварталом 2016 года – 294 зарегистрированных авто», – отмечает руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Среди основных преимуществ электромобилей определяют экологичность и экономичность. Стоимость «заправки» электромобиля в несколько раз ниже, чем у бензинового или дизельного авто, а порой подзарядиться можно и бесплатно, ведь на многих паркингах перед ресторанами, торговыми или бизнес-центрами все чаще устанавливают зарядные станции. Техническое обслуживание электромобилей происходит реже, а для функционирования им требуется меньшее количество расходных материалов. Цена электромобилей, как правило, выше, чем у обычных, но средства, сэкономленные на заправке авто, компенсируют лишние расходы.

Украинцы смогут покупать электрокары и зарядные станции к ним на протяжении пяти лет без уплаты НДС и акциза. Как сообщает «Укринформ», об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время презентации концепции реформы по стимулированию развития отрасли электрического транспорта в Верховной Раде. «Для стремительного развития рынка мы планируем временно до 1 января 2023 года освободить от НДС импорт и дальнейшую поставку электрического транспорта, а также зарядные станции», – сообщил министр.

По его словам, также предлагается освободить импорт электротранспорта от уплаты акциза.

В рамках 10 лет также планируется отменить налог на поставку комплектующих к е-транспорту и зарядным станциям.

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