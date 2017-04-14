55% поляков поддерживают предоставление убежища украинцам с востока – исследование. Главная

74% опрошенных поляков против принятия в Польше иммигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки, которые прибывают в страны Европейского Союза. 22% поляков считают, что принять просителей убежища надо, а 5% затруднились ответить на этот вопрос. Об этом, как пишет «Польское радио», говорится в новейшем опросе Центра исследования общественного мнения (CBOS).

В исследовании отмечается, что не поддерживают релокацию иммигрантов три четверти анкетируемых (это на 7% меньше, чем в предыдущем исследовании). Это тоже самый высокий показатель из зафиксированных до этого, кроме того подавляющее большинство выражает решительное сопротивление предоставлению убежища – 43%. Поддерживают идею принятия беженцев не более одной пятой опрошенных поляков (уменьшение на 6% по сравнению с декабрем 2016 года).

Больше всего сторонников принятия иммигрантов среди жителей крупных городов (39%), лиц с высшим образованием (33%), а также опрошенных с высоким уровнем доходов (29%). Против релокации чаще всего высказываются молодые респонденты (87% противников среди лиц в возрасте 18-24 лет) и лица, участвующие в религиозных практиках.

В то же время, согласно исследованию CBOS, поляки гораздо благосклоннее относятся к принятию иммигрантов с востока Украины. Сейчас предоставление им убежища поддерживает более половины анкетируемых поляков – 55%, против этой идеи – 40% респондентов.

Больше всего противников приема украинцев с востока страны – среди молодых опрошенных – 55%. В исследовании отмечается, что во всех социальных и возрастных группах поддержка предоставления в Польше убежища украинцам с Донбасса является большей, чем принятие иммигрантов с юга.

Согласно аналогичному исследованию CBOS, проведенному в октябре 2016 года, предоставление убежища украинцам в Польше поддерживало 57% опрошенных поляков (на 2% больше, чем сейчас).