Россия отправит Самойлову на Евровидение в 2018 году. Главная

Российскую певицу Юлию Самойлову Россия отправит на Евровидение в следующем году. Об этом «ТАСС» заявил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

Эрнст сообщил, что об этом уже договорились с Европейским вещательным союзом.

«Мы обговаривали это с европейским вещательным союзом, и они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова», – сказал Эрнст, отвечая на вопрос о возможности участия России в «Евровидении-2018».

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