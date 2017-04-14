Россия отправит Самойлову на Евровидение в 2018 году. Главная

Российскую певицу Юлию Самойлову Россия отправит на Евровидение в следующем году. Об этом «ТАСС» заявил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.
Эрнст сообщил, что об этом уже договорились с Европейским вещательным союзом.
«Мы обговаривали это с европейским вещательным союзом, и они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова», – сказал Эрнст, отвечая на вопрос о возможности участия России в «Евровидении-2018».
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