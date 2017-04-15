В парковой зоне Покровска проложат 200 метров новых тротуаров (Фото). Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) возобновились работы по строительству новых пешеходных дорожек в парке поселка Динасового завода.

В парке проложат 200 метров тротуара.

Работы осуществляет подрядная организация из Селидово (Донецкая обл.), реализуя коммунальный заказ.

Работы по благоустройству выполняются за средства местного бюджета.

В этой парковой зоне строительство дорожек началось в конце прошлого года.

Тротуары будут проложены по всей территории парка.

Источник: ДДК