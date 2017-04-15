В парковой зоне Покровска проложат 200 метров новых тротуаров (Фото). Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) возобновились работы по строительству новых пешеходных дорожек в парке поселка Динасового завода.
В парке проложат 200 метров тротуара.
Работы осуществляет подрядная организация из Селидово (Донецкая обл.), реализуя коммунальный заказ.
Работы по благоустройству выполняются за средства местного бюджета.
В этой парковой зоне строительство дорожек началось в конце прошлого года.
Тротуары будут проложены по всей территории парка.
Источник: ДДК
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