В русскоязычном Мариуполе сняли ролик «Говори українською правильно!». Новости

В Мариуполе сняли социальный ролик о том, как правильно говорить на украинском языке. Инициаторами создания такого видео выступили студенты Мариупольского государственного университета (МГУ). Его сняли для тех, кто хотят и пытаются говорить по-украински, но боятся того, что их могут высмеять за недоскональное произношение.

Видеоклип длительностью 4:31 минуты в социальных сетях появился 14 апреля.

Авторами идеи создания ролика стали студентки курса иностранных языков МГУ Валерия Лисовская, Вероника Баркова, Мария Масалыкина, Диана Снидевич и Татьяна Васильковская. В ролике девушки обращают внимание на распространенные ошибки в произношении и поясняют, как правильно нужно произносить некоторые слова по-украински.

По словам Валерии Лисовской, клип адресован тем жителям, которые хотят, но боятся разговаривать на украинском языке.

«В русскоязычном Мариуполе есть люди, которые хотят и пытаются говорить по-украински, но боятся того, что их могут высмеять за недоскональное произношение. Таких людей в городе много, они настоящие патриоты и хотят знать родной язык. Цель нашей работы – помочь таким людям и кратко разъяснить правила произношения», – отметила Лисовская.

Съемки ролика в стенах университета заняли два часа, а сценарий был подготовлен студентками в течение выходных.

Источник: MRPL.city