Численность украинской армии за время военного конфликта выросла в 2 раза, – военный эксперт. Главная

Война на Донбассе принесла военным ценный опыт ведения боевых действий. Об этом в интервью «Апострофу» заявил военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Сгурец, передает «Сегодня.ua».

По его словам, на украинский бюджет тяжелой ношей легло увеличение армии и востребованность в новой технике.

«С начала российской агрессии украинская армия фактически увеличилась в 2 раза и численность личного состава достигла более 240 тыс. Естественно, это повлекло за собой увеличение расходов на содержание личного состава», – отметил Сгурец.

Как отметил эксперт, учитывая потери техники в первые годы войны, естественно, возникла потребность и в восстановлении запасов техники и вооружения для того, чтобы укомплектовать те новые бригады и подразделения, которые были сформированы в рамках увеличения численности.

Сгурец считает, что благодаря боевым действиям на Донбассе украинская армия существенно выросла в профессиональном плане и получила ценный опыт.

«Система управления войсками опирается на офицеров, которые действительно имеют практику ведения боевых действий. Что касается оснащения армии, то, с одной стороны, армия действительно укомплектована техникой. Но когда мы говорим о старых образцах, модернизированных и новых, то все-таки по-прежнему основной упор делается на советскую технику и частично на модернизированную технику, потому что новая техника поступает в войска в небольшом количестве, что связано с ограниченными финансовыми ресурсами страны на перевооружение армии», – добавил военный эксперт.