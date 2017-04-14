Осужденный генерал Назаров переложил вину за Ил-76 на Муженко. Главная

Генерал-майор Виктор Назаров, которого приговорили к семи годам заключения за служебную халатность в деле сбитого представителями незаконных вооруженных формирований (НВФ) самолета Ил-76, заявил, что не отдавал приказа и считает себя невиновным. Как заявил Назаров в интервью ТСН, к трагедии, приведшей к гибели 40 десантников и девяти летчиков он отношения не имеет, потому что только подписывал бумаги как начальник штаба, которые отдавали сверху.
«Определили человека, на которого можно все это повесить – эти 49 жизней и пытались потом под этого конкретного человека собрать доказательства. Каким образом выполнялся и организовывался этот перелет мне неизвестно – это была полностью ответственность руководителя оперативной группы», – утверждает Назаров.
По его словам, все приказы отдавал непосредственно тогдашний руководитель антитеррористического центра, а ныне начальник генштаба Виктор Муженко. В функции Назарова, как начальника штаба, по уставу входила лишь подготовка приказов и доведение их до исполнителей.
«Муженко дал мне указание подготовить соответствующее распоряжение. Как начальник штаба я эту работу организовал. В этом случае мной была направлена заявка на переброску этих сил и средств. Непосредственно задачи, непосредственно распоряжение отдавалось генеральным штабом и соответственно командованием воздушных сил», – рассказал Назаров.
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