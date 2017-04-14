В Покровске для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, закупят жилье. Главная

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) городской совет подыскивает квартиры для детей сирот. Об этом сообщает пресс-служба Покровского городского совета.

Приобретением жилья для детей-сирот и детей, из числа тех, кто лишен родительской опеки, займется Жилищно-коммунальный отдел Покровского городского совета.

Однокомнатные благоустроенные квартиры будут подыскиваться на вторичном рынке жилья в городе и приобретаться за счет средств местного и областного бюджетов.

Сообщается, что предложения с предоставлением соответствующих документов о продаже квартир принимаются в течение 10-ти рабочих дней со дня опубликования объявления.

За дополнительной информацией просят обращаться в жилищно-коммунальный отдел Покровского городского совета (кабинет № 22), телефон + 38 06239 52 19 16.