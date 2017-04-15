В Мариуполе в предпасхальную субботу стартует флешмоб по росписи писанок. Новости

В Мариуполе в субботу, 15 апреля, пройдет пасхальный арт-флешмоб по росписи пасхальных яиц.
Массовый флешмоб «Раскрась писанку» состоится на Театральной площади.
На площади появятся огромные макеты пасхального кулича и писанок, и все желающие смогут присоединиться к их раскрашиванию и оформлению.
Также в этот день в Мариуполе местные байкеры откроют мотосезон. Сначала возле Театральной площади пройдет выставка около 250 единиц авто- и мототехники, после чего в городе стартует мотопробег.
Начало арт-флешмоба и выставки техники состоится в 11:00.
Источник: Вчасно
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