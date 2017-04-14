В ОБСЕ заявили, что впервые за 6 недель не было зафиксировано использование РСЗО. Главная

Впервые за 6 недель на донецком направлении не было зафиксировано использование реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом, как сообщает «112.ua» заявил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«Впервые за 6 недель мы не зафиксировали случаев применения РСЗО в этом районе», – сказал он.

По его словам, за прошедшую неделю в ОБСЕ отметили уменьшении количества обстрелов на 17%, если сравнивать с предыдущей неделей. Речь идет о ключевых горячих точках, отметил Хуг.

Фото: 112.ua