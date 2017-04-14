В Украине создадут реестр военнообязанных. Президент подписал закон. Главная

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О Едином государственном реестре военнообязанных». Как информирует «Укринформ», на сайте парламента сообщается, что закон возвращен в Верховную Раду с подписью президента.

Закон, принятый 16 марта этого года, регулирует отношения в сфере государственной регистрации граждан Украины, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства, и лиц, приписанных к призывным участкам.

Согласно документу, персонально-качественный учет призывников и военнообязанных предусматривает учет сведений (биографические данные, состояние здоровья, результаты собеседований и т. п) относительно призывников и военнообязанных, которые обобщаются в личных делах призывников или в учетных карточках военнообязанных и регистрируются в Едином государственном реестре военнообязанных. Ведение персонально-качественного учета возлагается на районные (городские) военные комиссариаты.