Донецкую фильтровальную станцию с начала года обстреливали более 200 раз, – ОБСЕ. Главная

В Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине констатируют, что Донецкая фильтровальная станция с начала 2017 года попадала под обстрелы более 200 раз. Об этом, как пишет «Интерфакс-Украина», сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг сегодня, 14 апреля.

«Мы в СММ привлекли существенные ресурсы в попытках защитить Донецкую фильтровальную станцию в Ясиноватой. Станция, а также размещенные рядом линии электропередач, которые обеспечивают подачу питьевой воды и электроэнергии, с начала года попали под обстрелы более 200 раз и в 8 случаях это привело к прекращению работы станции и обрыву линий электропередач в совокупности на 38 дней», – сказал Хуг.

По его словам, прямые попадания снарядов по фильтровальной станции могут спровоцировать экологическую катастрофу. «Я даже не хочу представлять, что случится, если снаряд попадет в резервуар с хлором на фильтровальной станции», – отметил он.

Хуг добавил, что наблюдатели пытаются получить гарантии безопасности от сторон, чтобы была возможность ремонтным бригадам нормально работать и устранить повреждения. «Мы отправляем зеркальные патрули с обеих сторон линии столкновения для осуществления мониторинга ремонтных работ, тем самым обеспечивая определенную гарантию для работников своим присутствием и мониторингом», – сказал он, добавив, что эти ремонтные работы часто проводятся под обстрелами.

Таким образом, по его словам, жизнь ремонтных бригад и наблюдателей в этом районе постоянно находится в опасности.