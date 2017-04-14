Разминирование территории, прилегающей к артскладам в Балаклее, планируют завершить до 17 мая. Главная

Радиус опасной зоны в городе Балаклея (Харьковская обл.) уменьшен с 10 километров до 150 метров. Об этом сообщил на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Вице-премьер также отметил, что работы по очистке территории от боеприпасов планируется завершить до 17 мая.

«До 17 мая планируем завершить все работы по очистке территории. Земли по акту переданы местному самоуправлению, и аграрные предприятия приступили к сельскохозяйственным полевым работам. Самое главное, что мы обеспечили безопасность людей, подростков и детей», — сказал Зубко.