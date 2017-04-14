Глава СММ ОБСЕ в Украине призвал стороны конфликта на Донбассе проникнуться духом Пасхи и прекратить огонь. Главная

Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан заявил, что стороны конфликта на востоке Украины должны немедленно прекратить огонь. Об этом сообщает на странице СММ ОБСЕ в Facebook.

«Многие люди празднуют Пасху, которая напоминает нам о том, что это время для возрождения и надежды. Для того чтобы эта надежда не была беспочвенной, стороны должны выполнить Минские соглашения: прекратить огонь, отвести вооружение, развести силы и формирования и провести разминирование», — сказал посол.

По мнению посла Апакана, очевидным является то, что после трех лет насилия соблюдение режима прекращения огня, согласованного в Минске в сентябре 2014 года, — это единственное жизнеспособное решение ради будущего граждан Украины. Он призвал стороны проникнуться духом Пасхи и придать первостепенное значение вопросам защиты гражданского населения.

«Решить этот конфликт, а также восстановить нормальную и стабильную ситуацию в Украине можно только тогда, когда на первом месте будут стоять интересы людей», — подытожил он.

Фото: telegraf.com.ua