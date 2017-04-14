Как доставляют помощь жителям прифронтовых территорий. Фоторепортаж. Главная

Утром 10 апреля в Мариуполь прибыла 300-я автоколонна Гуманитарного штаба Рината Ахметова с продуктами для жителей «серой зоны» и населенных пунктов на линии огня.

11 фур с 220 тоннами продуктов были отправлены из распределительного центра Штаба в Днепре. Загрузка фур в Днепропетровске начинается поздно вечером и тянется до ночи. Работа огромного слаженного механизма поражает. На первый взгляд может показаться, что распределительный центр в Днепропетровске роботизирован, но всем процессом управляют обычные люди. Юркие автопогрузчики складывают в 20-тонные прицепы продукты, из которых волонтеры сформируют порядка 30 тыс. взрослых и детских наборов выживания.

«Перед загрузкой в фуры вся продукция проходит контроль качества на целостность упаковки, сроки годности, наличие сертификатов качества и протоколов из лаборатории. Каждое наименование продукта загружается в отдельную фуру. Это позволяет оперативно сформировать груз и не задерживать его на складе. За все время работы Штаб отправил на Донбасс более 6,5 тыс. фур с продуктами, которые прошли пятиэтапную проверку качества и соответствуют всем необходимым нормам», – рассказал «ДН» Юрий Крутько, руководитель отдела проверки качества Гуманитарного штаба.

К часу ночи все большегрузы наполняются продуктами, необходимыми для формирования наборов. Автоколонна в сопровождении сотрудников Штаба и полиции выезжает на улицы ночного города. На каждый вид продукта у сопровождающих множество документов с печатями и разрешениями, сертификатами качества, договорами с поставщиками. Загруженные фуры выстраиваются у обочины. Как только последний автомобиль замкнет эту цепь, по команде первого водителя в рацию: «Начинаем движение», грузовики отправляются в путь. Через несколько часов гуманитарный рейс проезжает «спящее» Запорожье. «Выезжаем так рано, чтобы не стоять в пробках. Если из Днепра выехать позже, то уже в Запорожье можно попасть в пробку», – объясняет мне водитель Сергей Штефан.

За окнами еще темно, на улицах практически нет людей, автоколонна быстро пересекает Запорожье, не создавая неудобств немногочисленным водителям. До выезда из города колонну сопровождает машина полиции. На случай, если кому-то захочется полихачить на дороге, подрезать фуры. Правда, таких случаев за время работы еще не было. «К нашим грузовикам относятся с уважением и всегда пропускают. В тех городах, куда мы привозим помощь, люди ее очень ждут, а когда мы уезжаем, даже могут перекрестить машины, отправляя их в долгий путь. Это очень трогательно. Людям действительно нужна эта помощь. Очень сожалею, что заблокирована «Донбасс Арена», ведь сотни тысяч стариков на неподконтрольной территории нуждаются в этих продуктах!» – рассказывает Сергей.

В Мариуполь автоколонна въезжает около 9 утра, и сразу едет в Логистический центр на окраине города. Пока водители отдыхают, в Мариупольском логистическом центре кипит такая же слаженная работа, как и в Днепре. За считанные часы 220 тонн продуктов из грузовиков перемещаются на склад. А через несколько часов волонтеры Гуманитарного штаба уже приступят к формированию продуктовых наборов.

«Наши волонтеры начали формировать наборы выживания, которые будут развозить в поселки «серой зоны». В прифронтовых населенных пунктах сохраняется острая потребность в помощи, люди вынуждены выживать под обстрелами, без продуктов и средств к существованию. В апреле помощь от Штаба получат порядка 30 тысяч человек из самых социально незащищенных категорий. За 2,5 года работы Штаба наши фуры перевезли 130 тыс. тонн продуктов. Это количество поместилось бы в 520 самолетов «Мрия» (самый большой грузовой самолет в мире). Эта помощь помогла выжить сотням тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения», – рассказывает Наталья Барышпольская, руководитель направления «Гуманитарная помощь».

По состоянию на 10 апреля 2017 года, Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 11 млн. 725 тыс. взрослых и детских наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения. Штаб Рината Ахметова – крупнейшая гуманитарная миссия в Украине. Помощь Штаба спасла более 1 млн. человек.

Данил Павлов, фото автора