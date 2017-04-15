Под петицией об улучшении транспортного сообщения Мариуполя с Украиной растет количество подписей (Фото). Новости

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко поддержал акцию активной молодежи #MRPLconnection и подписал петицию на сайте президента Украины об улучшении транспортного сообщения города со всей Украиной.

Мэр Мариуполя стал 1100 подписантом.

Для того, чтобы глава государства рассмотрел обращение мариупольцев, петиция должна набрать 25 тыс. голосов.

До окончания срока сбора подписей под петицией осталось всего 78 дней.

Напомним, в Мариуполе в конце марта стартовал флешмоб #MRPLconnection с призывом наладить транспортное сообщение между городом и остальной Украиной. Активисты в соцсетях подчеркивали, что Мариуполь лишен прямого транспортного сообщения с большинством городов Украины. И эту проблему необходимо решать.

Источник: MRPL.city

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