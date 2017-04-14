СБУ обнаружила на Донетчине три тайника с оружием. Главная

Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции обнаружила три тайника с военными средствами поражения. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Вблизи н.п. Ивановка Донецкой области сотрудники спецслужбы обнаружили схрон, из которого изъяли реактивную противотанковую гранату РПГ-22, 7 гранат РГД-5 и Ф-1 и патроны различного калибра.

Неподалеку с. Славное правоохранители изъяли из тайника противотанковую управляемую ракету (ПТУР), 9 выстрелов к противотанковому гранатомету, гранату Ф-1, 3 гранаты РГН и более 2600 патронов.

В одном из заброшенных дачных домов вблизи н.п. Алексеево-Дружковка оперативники спецслужбы обнаружили тайник, в котором находилось 2 фугасных снаряда калибра 122 мм, 6 гранат Ф-1 с запалами, тротиловая шашка, выстрел к гранатомету РПГ-7, кумулятивная граната РГК и более 1800 патронов различного калибра.

Оружие и боеприпасы переданы на хранение в подразделения Вооруженных сил Украины. Продолжаются следственные действия.

Фото: пресс-центр СБУ